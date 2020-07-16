Erkan Kolçak Köstendil'den doğum sonrası ilk fotoğraf

Ünlü oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil 3 gün önce bebekleri Marsel'i kucaklarına aldılar.

Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun 2018 yılında evlenmişlerdi. 13 Temmuz'da bebeklerine kavuşan çift, oğullarına 'Marsel' adını verdı.

Eşi ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Erkan Kolçak Köstendil altına duygusal bir not düştü:

"CANINA KURBAN CANSU"

"Duygularımı anlatabilecek kadar kalemim kuvvetli değil ama en azından teşekkür edebilirim.Başta bilgisi ve sevgisiyle herşeyi gözümüz kapalı emanet ettiğimiz doktorumuz Yusuf Olgaç'a bizi 7/24 yalnız bırakmayan ve sürece hazırlayan ebe Hayriye'ye, sporla beni bile doğurtabilecek olan Özlem İncesu Güveli'ye, bizimle yakından ilgilenen tüm hastane personeline teşekkürlerimi sunarım Allah'a şükür! Canına kurban Cansu❤️ Hoş geldin oğlum..."