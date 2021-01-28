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    Erkan Kolçak Köstendil'den Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

    Erkan Kolçak Köstendil, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili aralarında husumet olduğu söylentileriyle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 11:13
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    Erkan Kolçak Köstendil'den Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

    Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ile eşi Cansu Tosun, önceki gün Beyoğlu turu yaptı.

    "CANSU'NUN BUGÜN DOĞUM GÜNÜ"

    Erkan Kolçak Köstendil, “Cansu’nun bugün doğum günü. Hep birlikte hem hava almak hem de güzel anılar biriktirmek istedik.” diye konuştu.

    "KIVANÇ'I SEVERİM"

    Kıvanç Tatlıtuğ’un, Erkan Kolçak Köstendil’in başrolü oynadığı diziye katılacağı iddia edilmiş ama aralarında husumet olduğu için vazgeçildiği söylenmişti. Muhabirlerin konuya ilişkin sorusu üzerine Köstendil, “Ne husumeti? Hiç Kıvanç ile husumet yaşanır mı? Kendisini severim, sayarım, beğeniyle izlerim.” yanıtını verdi.

    Erkan Kolçak Köstendil den Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması #1

    Erkan Kolçak Köstendil den Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması #2

    Erkan Kolçak Köstendil den Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması #3

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