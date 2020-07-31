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Erkan Kolçak Köstendil'in bayram paylaşımı

Erkan Kolçak Köstendil'in bayram paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde baba olan oyuncu Köstendil, sosyal medyadan oğlu Marsel ile olan fotoğrafını paylaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı.