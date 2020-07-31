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- Erkan Kolçak Köstendil'in bayram paylaşımı
Erkan Kolçak Köstendil'in bayram paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde baba olan oyuncu Köstendil, sosyal medyadan oğlu Marsel ile olan fotoğrafını paylaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı.
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 12:12
Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 13 Temmuz'da oğulları Marsel'e kavuşmuştu.
Bebekleri ile ilk bayramı yaşayan çift mutluluklarını fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.
"SEVMEK BAYRAMDIR BİZE"
Instagram hesabı üzerinden o anları yayınlayan Köstendil fotoğrafın altına da "Sevmek bayramdır bize" notunu ekledi.
Köstendil'in paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.