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    Erkan Kolçak Köstendil'in bayram paylaşımı

    Geçtiğimiz günlerde baba olan oyuncu Köstendil, sosyal medyadan oğlu Marsel ile olan fotoğrafını paylaşarak Kurban Bayramı'nı kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 12:12
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    Erkan Kolçak Köstendil'in bayram paylaşımı

    Oyuncu çift Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, 13 Temmuz'da oğulları Marsel'e kavuşmuştu.

    Bebekleri ile ilk bayramı yaşayan çift mutluluklarını fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.

    "SEVMEK BAYRAMDIR BİZE"

    Instagram hesabı üzerinden o anları yayınlayan Köstendil fotoğrafın altına da "Sevmek bayramdır bize" notunu ekledi.

    Köstendil'in paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı.

    Erkan Kolçak Köstendil'in bayram paylaşımı #1

    Erkan Kolçak Köstendil'in bayram paylaşımı #2

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