Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk aşk yaşıyor Yazgı dizisinin başrollerini paylaşan Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk, dizinin final yapmasıyla aşklarını ilan etti.

Yazgı dizisinde Umut ve Dünya karakterlerini canlandıran Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten takipçilerini şaşırtan açıklama yapıldı. İkili dün sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan ettiler. Yeni aşk ilanı Birlikte fotoğraf paylaşan çifte takipçilerinden yorum yağdı. Çift beraberliklerini kalp emojili fotoğrafla duyurdu. Aynı menajerlik ofisine bağlı çalışan iki oyuncunun aynı eve taşındıkları öğrenildi. Güzel oyuncu Yağmur Öztürk "Yazgı"nın ardından ATV'de yayınlanan "Başım Belada" dizisinde rol almıştı.