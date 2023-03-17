Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk aşk yaşıyor

Yazgı dizisinde Umut ve Dünya karakterlerini canlandıran Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten takipçilerini şaşırtan açıklama yapıldı.
İkili dün sosyal medya hesaplarından aşklarını ilan ettiler.
Yeni aşk ilanı
Birlikte fotoğraf paylaşan çifte takipçilerinden yorum yağdı.
Çift beraberliklerini kalp emojili fotoğrafla duyurdu. Aynı menajerlik ofisine bağlı çalışan iki oyuncunun aynı eve taşındıkları öğrenildi.
Güzel oyuncu Yağmur Öztürk "Yazgı"nın ardından ATV'de yayınlanan "Başım Belada" dizisinde rol almıştı.