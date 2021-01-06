Erkan Özerman: Kenan İmirzalıoğlu'nu 1. seçtim

Erkan Özerman, Kenan imirzalıoğlu'nun katıldığı yarışmayı anlattı.

Best Model of Turkey’in kurucusu Erkan Özerman önceki gün YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Özerman, 33 yıllık kariyeri boyunca Türk dizi ve sinema sektörüne 147 yıldız isim kazandırdığını söyledi.

Ünlü organizatör, 1997 yılında Deniz Akkaya ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Best Model’da nasıl birinci olduklarını da anlattı:

"2 DAKİKA İÇİNDE SEÇİM YAPMALIYDIM"

“Jüri bana neticeleri verdiğinde kel Hasan (Yalnızoğlu) ve Kenan (İmirzalıoğlu) 27 puan almıştı. 2 dakika içerisinde birini seçmeliydim. ‘Kenan’ı Best Model yapayım, Hasan’ı da Mr. International’a gönderirim’ dedim.

"DENİZ BEĞENİLMEMİŞTİ"

Yanlış bir şey olsa, vicdan azabı çekerdim. Deniz ise bir sene evvel Türkiye Güzellik Yarışması’na girmişti. Uğurkan Erez ise ‘Bu kızdan ne köy olur ne kasaba’ demişti. Kimsenin inanmadığı Deniz Akkaya, bana ise başarılı ve ihtiraslı geldi. Kenan ve Deniz, 1. seçildikten sonra yarışmaya binlerce müracaat oldu. Ne pahasına olursa olsun, hak etmeyene hiçbir zaman ödül vermem.”







