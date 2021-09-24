Erkan Petekkaya: Aşının uygulanma biçimine karşıyım

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, aşı karşıtlarına destek verdi.

Erkan Petekkaya'nın yeğeni Levent Çatmaz, sevgilisi Seren Kestel ile hayatını birleştirdi. İkilinin nikah şahitliğini üstlenen ünlü oyuncu gecede muhabirlere koronavirüs aşısıyla ilgili ilginç yorumlarda bulundu.

Yeni bir dizi için kolları sıvayan Erkan Petekkaya düğünde muhabirlere ilginç açıklamalarda bulundu.

"KARŞIYIM"

Koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan oyuncu aşı karşıtlarını şu sözlerle savundu: "Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben da aşının uygulanma biçimine karşıyım" Erkan Petekkaya açıklamasının devamında "DSÖ kimin elinde neden sürekli Biontech vuruyorlar" dedi. Erkan Petekkaya "Önemli olan çocuklarımızın sağlığı başlarım paraya pula" yorumunda bulundu.

Petekkaya'nın bu sözleri sosyal medyada iste tepki çekti.