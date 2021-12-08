Erkan Petekkaya'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

'Sana Söz' adlı dizide rol alan Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırılmıştı.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' isimli dizide can verdiği ‘Ali Kaptan’ rolüyle şöhreti yakalayan oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta böbreklerinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

50 yaşındaki Petekkaya'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Ardından taburcu olan yakışıklı oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"TEDAVİ GÖRDÜM"

Petekkaya, “Böbreklerimde sorun vardı, yaklaşık olarak 3-4 gün hastanede tedavi gördüm." diyerek yaşadığı sağlık sorununu anlattı.

"OPERASYON GEREKLİ"

Eşi Didem Petekkaya ile mutlu bir evliliği olan oyuncu, sözlerine; "Küçük bir operasyon geçirmem gerekiyor. Fakat dizi çekimleri yoğun. O yüzden bu operasyonu şimdilik erteledim." diye devam etti.