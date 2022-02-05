- Haberler
- Magazin Haberleri
- Erkan Şamcı yaşamını yitirdi
Erkan Şamcı yaşamını yitirdi
Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs tedavisi gördüğü gördüğü hastanede 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.
- İHA
- 05.02.2022 - 15:53
- Güncelleme : 05.02.2022 - 16:08
Televizyon programlarında gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, bir süredir koronavirüs salgınıyla mücadele ediyordu.
Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Erkan Şamcı'dan acı haber geldi.
HASTALIĞI YENEMEDİ
Erkan Şamcı'nın eşi, sosyal medya üzerinden vefat haberini duyurdu.
6 ŞUBAT'TA DEFNEDİLECEK
Paylaşımda, "Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun." ifadeleri yer aldı.