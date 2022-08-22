Erman Toroğlu, eşiyle görüntülendi

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, yeni evlendiği 34 yaş küçük eşiyle tatile kısa bir ara verdi.

73 yaşındaki Erman Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük avukat eşi Ezgi Yavuz'la Nişantaşı'ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

Çok mutlu olduklarınıdile getiren Toroğlu, iş için İstanbul'a geldiklerini söyledi.

Ezgi Yavuz, ünlü futbol yorumcusuna yöneltilen “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine araya girip “Bakalım kısmet, Allah bilir” yanıtını verdi.

Yaz aylarını Bodrum'daki yazlığında geçiren Toroğlu, ünlü tatil beldesindeki mekanların yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilmesini farklı bakış açısıyla değerlendirdi.

"Orta sınıf Bodrum'a gidemiyor"

"Beyaz yakalılar Bodrum'da yok oldu. Orta sınıf Bodrum'da bitti" diyen Erman Toroğlu, ünlü tatil beldesinde bu yaz bir lahmacun ayranın beş yüz liraya satılmasını da değerlendirdi.

"Ayağımıza kurşun sıkıyoruz"

Bu paralara lahmacun yiyecek turistlerin olduğunu, onların Yunanistan yerine ülkemize para bırakmaları gerektiğini savunan ünlü spor yorumcusu şöyle konuştu: "Bir yerde ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Neden? Bir yerde diyoruz lahmacun beş yüz lira. Kardeşim Bodrum'da beş yüz liraya da lahmacun var 40-50 liraya da var.

"Verene de mani olmayayım"

Lahmacuna beş yüz lira verecek olan adamın parasını ben Türkiye'de alayım, niye Yunanlı alsın Yunan adalarında. O turist öyle bir yere gidip onu istiyor. Ben o paralara yemem, gidip 50 liraya yiyorum. Gelen turistin parasını Yunanlı değil, biz alalım. Ben o parayı lahmacuna vermem, verene de mani olmayayım."