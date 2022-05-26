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    Erman Toroğlu: Kadın çapkındır

    Erman Toroğlu, açıklamaları yüzünden çok eleştirilen Derya Tuna'ya destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 10:07
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    Erman Toroğlu: Kadın çapkındır

    Kendisinden 34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile evlenmesiyle ve imajıyla gündeme gelen Erman Toroğlu, kadın erkek ilişkileri hakkında konuştu.

    "Çapkınlıkta erkeğin suçu yok"

    Toroğlu, Tuna'nın geçtiğimiz günlerde "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" açıklamasını değerlendirdi.

    "Kadın isterse olur"

    Toroğlu da bu konuda Tuna'yı destekleyecek açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu, "Kimin ne açıklama yaptığını bilmem. Çapkın erkek değil kadındır. Erkek kadına onu beğendiğini hissettirir ama kalemi kıracak olan kadındır. O yüzden çapkın olan erkek değil, kadındır. Kadın isterse olur" diye konuştu.

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    Erman Toroğlu: Ezgi'yle aramızdaki yaş farkından kime ne / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Erman Toroğlu: Kadın çapkındır #5


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