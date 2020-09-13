Erman Toroğlu'nun yeni tarzı gündem oldu

Erman Toroğlu'nun yeni tarzı gündem oldu

Yeni sezon başlangıcıyla birlikte yayına çıkan futbol yorumcusu Erman Toroğlu, imajını değiştirdi.

Futbol programları, yeni sezonla birlikte yayın yapmaya başladı. Spor yorumcusu olarak A Spor'da maçları yorumlayan Erman Toroğlu bomba bir başlangıç yaptı.

YENİ İMAJI OLAY OLDU

İmajını değiştiren Erman Toroğlu gündem oldu. Saçlarına boya yaptıan ve sakal bırakan Erman Toroğlu'nun yeni imajı, sosyal medyada çok konuşuldu.

Toroğlu'nun yeni tarzını gören birçok izleyici sosyal medyadan yorumda bulundu. Toroğlu, yayına çıktıktan kısa bir süre sonra Twitter'da Trend Topic listesine girdi.