Erol Büyükburç'un kızı konuştu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Erol Büyükburç'un piyano eğitmeni ve akademisyen olan kızı Özlem Büyükburç, babasını anlattı.

Pop müzik ile Rock'un Roll müziğin Türkiye'deki efsane isimlerinden Erol Büyükburç, 12015 yılında İstanbul'daki evinde 78 yaşında kalp krizinden yaşamını yitirdi.

"TAM DOYDUM"

Büyükburç, yaptığı dört evlilikten geride 4 kız çocuk bıraktı. Büyükburç'un 1.5 yıl evli kaldığı Gönül Demirkol'dan olan piyano eğitmeni ve akademisyen kızı Özlem Büyükburç, babasına olan özlemini şu sözlerle anlattı: "Babama tam doydum derken kaybettim. Hep işiyle ilgili yoğun bir tempo içinde olurdu. Dedim ya babama doyamadım keşke birimize daha çok sarılsaydık."

"TORUNLARINI SEVERDİ"

Erol Büyükburç'un son güne kadar hep enerji dolu olduğuna dikkat çeken Özlem Büyükburç, "Babam bana ölümsüz gibi gelirdi. Son zamanlarda sıkça görüşüyorduk. Torunlarını sevmeye gelirdi. Biz gideriz, o gitmez derdim. Ölümüne hala inanamıyorum" dedi.