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    Erol Demiröz hayatını kaybetti

    Bir yıldır tedavi gören Erol Demiröz, vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 06:57
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 07:23
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    Erol Demiröz hayatını kaybetti

    Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir yıldır tedavi gören Demiröz’ün vefat haberini birkaç filminde yer aldığı oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından duyurdu.

    "SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

    Mahsun Kırmızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol baba ah... Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

    Erol Demiröz hayatını kaybetti #1

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