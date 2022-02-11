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    Erol Köse ile Fulden Köse boşandı

    Eşi Fulden Köse 3 yıl sonra boşanan Erol Köse, mahkeme çıkışı "Yaşasın Adalet" diye bağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 06:51
    • Güncelleme : 11.02.2022 - 07:24
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    Erol Köse ile Fulden Köse boşandı

    Ünlü yapımcı Erol Köse kendisine 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istemiyle dava açan Türkçe öğretmeni eşi Fulden Köse'ye karşı açtığı karşı boşanma davasını kazandı. 3 yıl süren davada mahkeme Fulden Köse’nin davasını reddederken, Erol Köse’ye 175 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

    EROL KÖSE KAZANDI

    İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erol Köse avukatı İsmail Filiz ile Fulden Köse avukatı ile katılım sağladı. Mahkeme, tarafların boşanmasına Fulden Köse'nin açtığı 10 Milyon TL tazminat ve 50 bin TL nafaka talepli davanın reddine karar verdi.

    175 BİN TL ÖDEYECEK

    Erol Köse'nin açmış olduğu Boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu taraf olarak görülen Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplanda 175 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Erol Köse "Yaşasın adalet" diyerek adliyeden ayrıldı.

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