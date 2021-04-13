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Erol Uras, hayatını kaybetti
Türk operasının usta sanatçısı tenor Erol Uras, dün akşam hayata gözlerini yumdu.
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 11:19
- Güncelleme : 13.04.2021 - 11:31
Türk opera tarihinin en önemli tenorlarından Erol Uras, dün akşam vefat etti.
"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ' Opera tarihimizin en önemli tenorlarından Erol Uras’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun.' ifadelerine yer verildi.