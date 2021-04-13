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    Erol Uras, hayatını kaybetti

    Türk operasının usta sanatçısı tenor Erol Uras, dün akşam hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 11:31
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    Erol Uras, hayatını kaybetti

    Türk opera tarihinin en önemli tenorlarından Erol Uras, dün akşam vefat etti.

    "SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ' Opera tarihimizin en önemli tenorlarından Erol Uras’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.

    Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun.' ifadelerine yer verildi.

    Erol Uras, hayatını kaybetti #1

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