Erotik pozlarını satan Carol Alt'a annesinden tam destek Bir dönemin ünlü mankenlerinden Carol Alt, 62 yaşından sonra bir internet sitesinde erotik pozlarını satışa çıkarmaya karar verdiğini açıklamıştı. Alt, bu kararını annesinin de onayladığını söyledi.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Amerikalı model Carol Alt, 1980'li yıllarda başladığı modellik kariyerine oynadığı televizyon reklamları, dizileri ve filmleri de ekledi.

62 yaşında

Şimdilerde 62 yaşında olan Carol Alt, duyan herkesi şaşırtacak bir adım attı. Parayla erotik fotoğraflarını satmaya başladı.

"En büyük destekçim"

Şu anda 91 yaşında olan annesine de bu attığı adımdan söz ettiğini ve kendisi de eski bir model olan annesinin de bunu onayladığını belirtti. Carol Alt annesi hakkında "Kariyerin boyunca her konuda benim en büyük destekçim olmuştu" diye konuştu.

Alt ne yaptığını anlattığında annesinin ona "Zamana ayak uydurmalısın" dediğini sözlerine ekledi.

Bir zamanlar moda dünyasında fırtına gibi esen emekli süper model Carol Alt'ın söylediğine göre bu türden paylaşımlar yapmasının kendine özel bir nedeni var.

Daha önce yaptığı açıklamada şöyle anlattı Carol Alt: "44 yıl boyunca çalıştım. Hiç kendi fotoğraflarıma sahip olmadım.

Kariyeri boyunca birçok önde gelen moda markasının tanıtım yüzü olan, ünlü dergilere kapak pozları veren Carol Altbu konuda sözlerini şöyle sürdürdü: " Biri benden fotoğrafımı istediğinde başkalarına sormam gerekiyordu.

"Hepsi benim"

Bir fotoğrafı seçebilirim ya da seçmeyebilirim. Onları, istersem paylaşırım istersem paylaşmam. Hepsi benim"