Eser-Berfu Yenenler çiftinden yeni kare

Mutlu evlilikleri ile dikkati çeken Eser-Berfu Yenenler çiftinden yeni bir paylaşım geldi. Eşiyle el ele objektif karşısında poz veren Berfu Yenenler, "Biz tek siz hepiniz!" ifadelerini kullandı.

Evlilikleriyle herkese örnek olan Eser-Berfu Yenenler çifti, sosyal medyayı aktif kullanıyor. K

uzey ve Mete adında iki çocuğu olan ve sosyal medyadan sıklıkla paylaşım yapan çift, birçok hayranın dikkatini çekiyor.

Zaman zaman ailesini zaman zaman ise komik anları paylaşan Berfu Yenenler, yeni bir fotoğraf yayınladı.

İkilinin sosyal medya üzerinden paylaşılan karesine çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Berfu ve Eser'den yeni kare

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve mutlu aile pozlarını gözler önüne seren Berfu Yenenler, yeni bir paylaşımda bulundu.

Eşiyle birlikte el ele çekilen fotoğrafını yayınlayan Yenenler, gönderisinde "Biz tek siz hepiniz!" ifadelerine yer verdi. Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren çift, daha önce katıldıkları bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Eşiyle tanışma hikayelerini anlatan Berfu Yenenler, "Eser'e Instagram'dan, DM'den (Özel mesaj) yürüdüm. Yakışıklı ve komik adam diye ilk adımı attım. İlk mesajım 'Hey!' idi.

O da bana 'Ney?' diye cevap verdi. Sonra Eser de baktı, güzel kız, mühendis, Miss Turkey falan... Sonra biz birbirimizi görmeden 9 ay mesajlaştık." demişti.