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    Eser Yenenler ameliyat oldu

    Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in, apandisiti patladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 07:11
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 07:14
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    Eser Yenenler ameliyat oldu

    Çocuklarıyla oynarken bir anda fenalaşan ünlü oyuncu Eser Yenenler, sevenlerini korkuttu.

    38 yaşındaki Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu.

    Sağlık durumu iyi

    Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Eser Yenenler'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Eşini hasta yatağındayken çektiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan Berfu Yenenler, "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" dedi.

    "Nazar değiyor"

    Takipçileri, Eser Yenenler'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

    Eser Yenenler ameliyat oldu #1

    Eser Yenenler ameliyat oldu #2


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