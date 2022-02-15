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    Eser Yenenler, Berfu Yenenler'e yeni tektaş aldı

    Eser Yenenler'in 3 yıl önce eşi Berfu Yenenler'e aldığı tektaş alay konusu olmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:27
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    Eser Yenenler, Berfu Yenenler'e yeni tektaş aldı

    Ünlü oyuncu Eser Yenenler, 3 yıl önce eşi Berfu Yenenler'e 2 bin 500 TL'lik tektaşla evlilik teklifi etmişti. Yenenler, ucuz bir yüzükle evlilik teklifi ettiği için topa tutulmuştu.

    85 BİN TL VERDİ

    Yenenler, 3 yıl sonra Sevgililer Günü için eşi Berfu Yenenler'e yüzük hediye etti. Eser Yenenler'in eşine hediye ettiği yüzüğün fiyatı gündem oldu. Yenenler’in, yeni aldığı yüzüğe 85 bin TL verdiği öğrenildi.

    İki çocuktan sonra hayalindeki yüzüğe kavuşan Berfu Yenenler, tektaşını “Bu zafer hepimizin dostlar.” notuyla paylaştı.

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler'e yeni tektaş aldı ViDEO

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler e yeni tektaş aldı #1

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler e yeni tektaş aldı #2

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler e yeni tektaş aldı #3

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler e yeni tektaş aldı #4

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler e yeni tektaş aldı #5

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler e yeni tektaş aldı #6

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler e yeni tektaş aldı #7

    Eser Yenenler, Berfu Yenenler e yeni tektaş aldı #8


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