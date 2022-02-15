Eser Yenenler'in 3 yıl önce eşi Berfu Yenenler'e aldığı tektaş alay konusu olmuştu.

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, 3 yıl önce eşi Berfu Yenenler'e 2 bin 500 TL'lik tektaşla evlilik teklifi etmişti. Yenenler, ucuz bir yüzükle evlilik teklifi ettiği için topa tutulmuştu.

85 BİN TL VERDİ

Yenenler, 3 yıl sonra Sevgililer Günü için eşi Berfu Yenenler'e yüzük hediye etti. Eser Yenenler'in eşine hediye ettiği yüzüğün fiyatı gündem oldu. Yenenler’in, yeni aldığı yüzüğe 85 bin TL verdiği öğrenildi.

İki çocuktan sonra hayalindeki yüzüğe kavuşan Berfu Yenenler, tektaşını “Bu zafer hepimizin dostlar.” notuyla paylaştı.

Eser Yenenler, Berfu Yenenler'e yeni tektaş aldı ViDEO