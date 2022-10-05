Eser Yenenler: Çocuklarım beni tanımıyor

Eser Yenenler, yeni imajıyla eşi Berfu Yenenler'i ve çocuklarını şoka soktu.

Mahsun Kırmızıgül’ün hikayesi ve senaryosu kendisine ait ‘Prestij Meselesi’ filminin çekimlerine başlandı.

Merakla beklenen filmde Eser Yenenler de var. ‘Şinasi’ karakterine hayat verecek olan oyuncu, saç ve makyajla bambaşka birine dönüştü.

"Yavrularım günlerdir beni tanıyamıyor"

Setten eve giden Eser Yenenler’i gören eşi Berfu ve çocukları dondu kaldı. Eser, “Verdiğim rahatsızlıktan dolayı ailemden özür diliyorum. Yavrularım günlerdir beni tanıyamıyor” dedi.

Berfu Yenenler: Neler çekiyorum

Berfu Yenenler, yaşadığı şoku Instagram hesabından şu notla paylaştı: "Oh sonunda düştü fotoğraflar. Bakın günlerdir neler çekiyorum bilemezsiniz. Bıyığından mı bahsedeyim kelinden mi neyinden?"

Eser Yenenler'in Prestij Meselesi imajı ViDEO



