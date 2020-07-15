Eser Yenenler, diyete girdi

Eser Yenenler, 90 gün içinde 28 kilo vereceğini açıkladı.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, kilo vermeye karar verdiğini açıkladı. YouTube kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına başladığını söyledi.

"HEYECANLIYIM"

Yenenler, “Şişman mizahının odağındaki Eser, zayıflıyor artık. Çağatay Ulusoy kilo almış da bana benzemiş de... Bu güzel bir şey. Ülkede bir Çağatay Ulusoy boşluğu var. O ben olurum, heyecanlıyım.” dedi.

Yener ayrıca bir haftada 3 kilo vererek 137’den 134 kiloya düştü.