Gitar çalıp şarkı söyleyen Eser Yenenler ile minik Kuzey'in dans ettiği keyifli anlar izleyenleri gülümsetti.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, sosyal medyadan oğlu Kuzey ile eşi Eser Yenenler'in eğlenceli anlarını paylaştı.

ESER'DEN KUZEY'E GİTAR ŞOV

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, eline aldığı gitarla Yıldız Tilbe’nin ‘Sana Değer’ şarkısını hem çaldı hem de söyledi.

Minik Kuzey ise şarkı eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.

Eser Yenenler ile oğlu Kuzey'in eğlenceli anları