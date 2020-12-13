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    Eser Yenenler ile oğlu Kuzey'in eğlenceli anları

    Gitar çalıp şarkı söyleyen Eser Yenenler ile minik Kuzey'in dans ettiği keyifli anlar izleyenleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 17:36
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 18:19
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    Eser Yenenler ile oğlu Kuzey'in eğlenceli anları

    İkinci kez anne olmaya hazırlanan Berfu Yenenler, sosyal medyadan oğlu Kuzey ile eşi Eser Yenenler'in eğlenceli anlarını paylaştı.

    ESER'DEN KUZEY'E GİTAR ŞOV

    Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, eline aldığı gitarla Yıldız Tilbe’nin ‘Sana Değer’ şarkısını hem çaldı hem de söyledi.

    Minik Kuzey ise şarkı eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.

    Eser Yenenler ile oğlu Kuzey'in eğlenceli anları

    Eser Yenenler ile oğlu Kuzey in eğlenceli anları #1

    Eser Yenenler ile oğlu Kuzey in eğlenceli anları #2

    Eser Yenenler ile oğlu Kuzey in eğlenceli anları #3

    Eser Yenenler ile oğlu Kuzey in eğlenceli anları #4

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