Eser Yenenler: Oğuzhan ile Demet mutlu Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir olayına Eser Yenenler son noktayı koydu.

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Daha düğünlerinin üzerinden bir yıl geçmeyen şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı.

Evliliklerinde ilk krizi yaşayan ve kısa sürede toparlayan çiftle ilgili yakın arkadaşları Eser Yenenler konuştu.

Yenenler, yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’un son günlerde özel hayatında yaşadığı sıkıntıların hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Onların çok üzerine gidiliyor"