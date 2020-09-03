Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak üçlüsü küstü mü? Oğuzhan Koç'la neden görüşmüyorlar?

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak üçlüsü görüşmeme kararı mı aldı? 3 yakın arkadaşın arası mı açıldı? Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ile neden görüşmek istemiyor? İşte Eser Yenenler'in cevabı...

Yaptığı işlerin yanında arkadaşlarıyla da oldukça sık bir araya gelen Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak arasında bir uzaklık mı var, yoksa 3 arkadaşın görüşmeme kararı almasının başka bir nedeni mi var?

Oğuzhan Koç ile görüşmeme kararı aldığını açıklayan Eser Yenenler, neden Oğuzhan Koç'u görmek istemiyor?

ESER YENENLER, OĞUZHAN KOÇ VE İBRAHİM BÜYÜKAK İLE KÜSTÜ MÜ?

Kendisine Oğuzhan Koç'un sorulduğu Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ile görüşmeme nedenini açıkladı. İşte, Eser Yenenler'in Oğuzhan Koç ile görüşmek istememesinin sebebi...

ÖNLEM AMAÇLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Koronavirüs pademisi sürecinde Çeşme'ye tatile giden Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak Eser Yenenler'e sorulunca, Eser Yenenler 14 gün boyunca Oğuzhan Koç ile görüşmeyeceğini söyledi.

OĞUZHAN KOÇ'U KARANTİNADA TUTACAK

Çocuğu olan Eser Yenenler, koronavirüs pandemisi sürecinde oldukça dikkatli olduklarını belirterek, "Onlar orada çok dikkatli davranıyorlar. Önlemlerini aldıklarını söylüyorlar. Yoksa görüşmeyiz. Oğuzhan dönmüş galiba ama 14 gün görüşmeyi planlamıyorum. Onu karantinada tutacağım. Kimseyle de görüşmedik. Yabani olduk, korkuyoruz. Herkes tatilde bizim de canımız çekiyor." diye konuştu.

RİSK ALMAK İSTEMİYORLAR

Eser Yenenler, "Hep evdeyiz. İkinci dalga meselesinden de tırsıyoruz. O yüzden önlemlerimizi aldık. Çocuk daha küçük. O yüzden hiçbir riske girmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.



