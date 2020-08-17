Eser Yenenler: Zayıflayınca komediyi bırakacağım

Zayıflama sürecine dair paylaşımlarda bulunan Eser Yenenler, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap yaptı.

İstanbul'dan uzaklaşan ve orman içerisinde bir yaşantıya başlayan Eser Yenenler, ev değişikliği sonrasında hayatında da yeni kararlar almaya başladı. Yenenler, kilo vermek adına yoğun bir tempoya girdi.

Sosyal medya hesabından bu süreçle ilgili paylaşımlarda bulunan Yenenler, sürecin nasıl gittiğini merak eden takipçileriyle Instagram hesabı üzerinden bir soru cevap etkinliği de gerçekleştirdi. Herhangi bir cerrahi müdahale olmadan kilo vermek isteyen ve bunun için uğraş veren Yenenler, kendisine yöneltilen soruları büyük bir içtenlikle yanıtladı.

"KOMEDİYİ BIRAKACAĞIM"

Çoğunlukla kendisine yöneltilmiş esprili soruları paylaşan Yenenler, “Zayıflayınca komikliğin de gitmez değil mi?” şeklindeki bir soruya “Zayıflayınca komediyi bırakacağım.” şeklinde esprili bir yanıt verdi.