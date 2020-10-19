Eser Yenenler'in bir oğlu daha oluyor

Eser Yenenler'in bir oğlu daha oluyor

Berfu-Eser Yenenler çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu.

Geçen yıl evlenen ve çocukları Kuzey’i kucaklarına alan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, geçen hafta ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Berfu Yenenler dün de Instagram hesabından bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Yenenler, erkek bebek beklediklerini söyledi.

ŞÖMİNEYİ YAKARKEN YANGIN ÇIKTI

Karantina döneminde orman içinde bir eve yerleşen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler önceki gün talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, Kuzey’i alıp bahçeye koştu. Aile, üç saat boyunca ecel terleri döktü.