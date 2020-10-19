Dolar
7.9213
-0.1512%
Euro
9.2821
-0.1506%
Altın
1905.11
0.2974%
Borsa
1192.73
0%
G. Altın
484.722
0.0231%
Bitcoin
91055.41
1.2954%
EXEN Coin
11.74
2.26%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Eser Yenenler'in bir oğlu daha oluyor

    Berfu-Eser Yenenler çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 08:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Eser Yenenler'in bir oğlu daha oluyor

    Geçen yıl evlenen ve çocukları Kuzey’i kucaklarına alan Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, geçen hafta ikinci bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Berfu Yenenler dün de Instagram hesabından bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Yenenler, erkek bebek beklediklerini söyledi.

    ŞÖMİNEYİ YAKARKEN YANGIN ÇIKTI

    Karantina döneminde orman içinde bir eve yerleşen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler önceki gün talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, Kuzey’i alıp bahçeye koştu. Aile, üç saat boyunca ecel terleri döktü.

    Eser Yenenler in bir oğlu daha oluyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir