Eser Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Virüse yakalanan oyuncu Yenenler, İstanbul'daki evinde karantinaya alındı.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan oyuncu Eser Yenenler, koronavirüse yakalandı.

Yenenler, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

KARANTİNADA

Hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini belirten Yenenler, evinde karatinaya girdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

"KUZEY VE BERFU NEGATİF"

Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif cıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiriyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." dedi.