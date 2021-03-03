Eser Yenenler'in oğlunun ayağı çatladı

2. kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Berfu Yenenler'in oğlu Kuzey'in başına talihsiz bir olay geldi.

İkinci kez anne baba olmak için gün sayan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, oğulları Mete’den kötü haber geldi.

"HASTANEYE GİTTİK"

Çiftin Ekim 2019’da dünyaya gelen oğulları Kuzey dün ayağını çatlattı. Berfu Yenenler, “Minik patatesimin başına bu nasıl geldi diye düşünüp duruyorum. Yürüyemediğini fark edince apar topar hastaneye gittik.

"AYAĞINI ALÇIYA ALDILAR"

Hemen ayağını alçıya aldılar. Nazar değdi sanırım. Ama Kuzey, benden daha güçlü çıktı. Ne ağlıyor, ne sızlıyor, maşallahı var” dedi.

"Annelik gerçekten nasıl bir vicdan yumağı sadece anneler anlar beni" diyen Berfu Yenenler, oğlunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.