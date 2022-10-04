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    Eser Yenenler'in Prestij Meselesi imajı

    Ünlü oyuncu Eser Yenenler, 'Prestij Meselesi' için bambaşka biri oldu
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 12:23
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    Eser Yenenler'in Prestij Meselesi imajı

    Yıllar sonra müzik sektörüne dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'de başrollerden birini canlandıracak olan Eser Yenenler, tanınmayacak hale geldi.

    Şinasi

    Filmde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu.

    Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti.

    Eser Yenenler in Prestij Meselesi imajı #1

    Eser Yenenler in Prestij Meselesi imajı #2

    Eser Yenenler in Prestij Meselesi imajı #3

    Eser Yenenler in Prestij Meselesi imajı #4


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