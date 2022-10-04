- Haberler
- Magazin Haberleri
- Eser Yenenler'in Prestij Meselesi imajı
Eser Yenenler'in Prestij Meselesi imajı
Ünlü oyuncu Eser Yenenler, 'Prestij Meselesi' için bambaşka biri oldu
- Haber Merkezi
- 04.10.2022 - 12:14
- Güncelleme : 04.10.2022 - 12:23
Yıllar sonra müzik sektörüne dönüş yapan Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'de başrollerden birini canlandıracak olan Eser Yenenler, tanınmayacak hale geldi.
Şinasi
Filmde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu.
Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti.