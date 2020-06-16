Eser Yenenler'in yeni evi

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, yeni evlerini öve öve bitiremedi.

Türkiye güzeli Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Eser Yenenler ile evlenmişti. Çiftin oğulları Kuzey, aynı yıl dünyaya geldi. Çocukları Kuzey'i doğayla iç içe büyütmek isteyen çift, taşındı.

ORMAN İÇİNDE EV

Şehir merkezinde iki katlı villada oturan ikili, hayallerindeki evi sonunda buldu. İstanbul'dan uzak orman içinde bir ev kiralayan ikiliden Berfu Yenenler, yeni evini anlattı.

"EV BİZİ BULDU"

Eski evlerinden taşınmalarında komşularının da etkisi olduğunu anlatan Berfu Yenenler. "4 aydır evden dışarı çıkmıyorduk. Bari gidelim de kendimizi dağa taşa vuralım dedik. Bu evi internetten bulmadık, ev bizi buldu. Eve bir şekilde kavuştuk.

İstanbul'dan uzaktayız. Bayağı dağlık, ormanlı bahçeli bir yer. Burası bir site gibi, etrafta komşularımız var.

"BİZ DE TAVUK ALACAĞIZ"

Bizden önceki ev sahibimiz buraya kümes yapmış. Tavukları varmış. Biz de alacağız. Yakında 'organik yumurtaları nasıl topluyorum' videosu çekeceğim. Umarım bir de minik köpeğimiz olacak.

Evin salonunda verandaya bir kapı açılıyor. Verandadan bahçeye inen merdivenler var.

"MUTFAĞIM ARTIK BÜYÜK"

Mutfak tam bir Refika mutfağı... Eski evinki çok küçüktü. Kuzey'in eşyaları gelince sığmamaya başladık. Bu mutfakta yemek videolarına da hazır olun.

Evin bir odası Eser'in çalışma odası olacak. Üst katta sadece bir oda ve bir de giyinme odası gibi minik bir alan var.





"KUZU BESLEYENLER VAR"

Sitede keçi, kuzu besleyen insanlar varmış. Yakında biz de küçükbaş, büyükbaş hayvancılığa başlarsak şaşırmayın.

Kuzey'in odası harika olmuş. İnanılmaz güzel. Duvarlarda resimler var.

Evde sauna olduğunu kiraladıktan sonra öğrendik. Ve şok olduk. Çünkü hiçbirimizin sauna ile işi yok.

"BAHÇEYE SEBZE EKECEĞİZ"

2 sene önce de böyle bir eve bakmıştık ama olmamıştı. Taşınmamız 1 hafta 10 günü bulacak. Bahçeye sebze ekeceğiz ve ağaçlara hamak asacağız."