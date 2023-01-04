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    Eşi Aslışah Alkoçlar'ı hediyeye boğuyor

    Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, 2023'e servet değerinde bir hediyeyle girdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 09:58
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    Eşi Aslışah Alkoçlar'ı hediyeye boğuyor

    Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, 2021 yılının Şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Alkoçlar, aynı yılın Ekim ayında da oğlu Cem'i kucağına almıştı.

    İkinci bebek yolda

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift bugünlerde ikinci kez çocuk heyecanı yaşıyor.

    Mutlu evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan genç güzel, yılbaşını yakın dostlarıyla İstanbul'da karşıladı.

    Eşi Aslışah Alkoçlar ı hediyeye boğuyor #1

    Çantası 1 milyon TL

    Geçtiğimiz günlerde eşinin ikinci bebek hediyesi olarak aldığı yaklaşık 1 milyon TL'lik Hermes çantasıyla konuşulan Aslışah Alkoçlar, son karesiyle de hediyesini gösterdi.

    Kaan Demirağ ile yeni yıl akşamı paylaşım yapan sosyetik güzelin kolundaki yaklaşık 1,5 milyon TL'lik Bulgari marka pırlanta bilekliğin, eşinin yılbaşı hediyesi olduğu öğrenildi.

    Eşi Aslışah Alkoçlar ı hediyeye boğuyor #2


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