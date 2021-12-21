Eşi benzeri görülmedi! Ebru Gündeş'in beyin kanaması literatüre geçti

21 yıl önce beyin kanaması geçirerek ölümden dönen Ebru Güneş, adını tarihe kazıdı. Gündeş'in kameralar önünde beyin kanaması geçirdiği an dünyadaki tek kayıt olarak bulunuyor.

90'lı yıllarda adını müzik sektörüne adeta kazıyan Ebru Gündeş, talihsiz bir olay yaşadı.

Kariyerinin en parlak dönemini geçiren Ebru Gündeş, albümünün basın tanıtımı sonrası gazetecilerle ayak üstü sohbet ediyordu.

Dön Ne Olur şarkısını söylemek isterken birden yardımcısına işaret ederek "Başım dönüyor" dedi.

Bu esnada kameralar da Ebru Gündeş'e odaklanmıştı. Gündeş'in gözleri bir anda kaymaya başladıktan hemen sonra sanatçı olduğu yere düşmüştü.

Albümün müzik direktörü İlyas Tetik hemen Ebru Gündeş'i kucağına aldı. Ambulans çağrıldı ve vakit kaybetmeden ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

DOKTORU ANLATTI

Hastaneye gitmeden önce hemen Prof. Dr. Cengiz Kuday'a haber verilip hazırlıklara başlandı. Kuday, o ilk anları daha sonra şöyle anlattı:

"Gündeş'in yanına geldiğimde şuuru kapalı, kusan, gözleri kaymış bir kız gördüm. Eğer sabaha kadar ameliyata almasaydık kesin ölürdü. Bütün saçlarını değil, sağ şakaktakilerle ensesindeki saçlar kesildi. Ameliyatta gördük ki, bütün beyin kıvrımlarının içi kan doluydu ve çok şişmişti. Doğrusu bu durumu bizi çok korkuttu, ameliyattan sonra uyanıp uyanmayacağını kestiremiyorduk. Cerrahpaşa'dan gelen nöro-anestezistler beyni ufalttılar, bize çalışma ortamını sağladılar. Bir takım özel yöntemlerle beyin dörtte biri kadar küçültülebiliyor. Yeni bir kanamaya fırsat vermediğimiz için ameliyatlarında Ebru'ya kan verilmedi."

LİTERATÜRE GEÇTİ

Kuday, katıldığı uluslararası kongrelerin sunumlarında Ebru Gündeş'in anevrizma kanama anının gösterildiğini söylüyor.

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Ebru Gündeş adını tarihe yazdırdı.

Zira beyin kanaması geçirdiği sırada görüntülenen tek kişi olarak adını literatüre geçti.