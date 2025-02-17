Haber Merkezi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı. Deniz'in hastaneye kaldırıldığını eşi Samar Dadgar duyurdu.

Eşinin hastanelik olmasının hesabını aileye kesen Dadgar oldukça sert ifadelere yer verdiği hikayeleri peş peşe paylaştı.

"SİZİ CEHENNEM ATEŞİNDE YAKACAĞIM"

Dadgar, "Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünün neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır. Özcan'a bir şey olursa sizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.

KARDEŞİ DE AÇIKLAMA YAYINLADI

Semerci, Özcan Deniz'in kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı ve tıpkı Samar Dadgar gibi kendisine bunu yaşatan aile bireylerine seslendi.

Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Tüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında açıklamalarda bulundu.

"DAYAK YOK"

Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Dayak yok. Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.

"TORUNUMUN RUHUNU ÇALDI"

Çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle üzüldüğünü ifade eden Kadriye Deniz, "Özcan ile Ercan, 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı.Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda'yı Özcan kendi çağırdı, kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu. Ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey'i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı" dedi.