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    Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı'yı mest etti

    Bugün yeni yayın döneminin ilk programını yapan Müge Anlı'ya, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu çiçek yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 14:01
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    Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı'yı mest etti

    ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu  Müge Anlı, yeni sezona bugün giriş yaptı.

    "Kocam göndermiş çok net"

    Onlarca çiçek alan Anlı, gelen notları tek tek okudu. Eşinden gelen çiçek için "Kocam göndermiş çok net." diyen ünlü sunucu notu okuyunca stüdyoda alkış kıyamet koptu.

    Eşinin notunu okuyunca stüdyoda alkış ve ıslık sesleri duyuldu.

    "Seni seviyorum"

    Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun notunda, "Hayırlı yayınlar hayatım, seni seviyorum." yazıyordu.

    Müge Anlı, nota karşılık "Ben de seni seviyorum." yanıtını verdi.

    Müge Anlı'ya, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu çiçek yolladı ViDEO


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