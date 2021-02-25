Esin Moralıoğlu'ndan Tatar Ramazan itirafı

Esin Moralıoğlu, 'Tatar Ramazan' filmine dair paylaşımda bulundu.

1990 yapımı 'Tatar Ramazan' ve iki yıl sonrası 'Tatar Ramazan Sürgünde' filmlerinde 'Zeynep' karakterine hayat veren Esin Moralıoğlu, projeye nasıl dahil olduğunu anlattı.

"VAZGEÇME"

51 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Eğer kalbin zor görünene; 'vazgeçme, denemeye değer' diyorsa onu gerçekleştir.

'Tatar Ramazan' proje olarak mankenlik yaptığım ve çok yoğun olduğum bir dönemde teklif edilmişti.

"BU KADAR SEVİLECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Kalbim 'bunu gerçekleştir' dedi ve meşakkatli bir süreçten sonra hayata geçirdik. Bu kadar sevileceğini daha filmi çekerken biliyordum ve buna müteşekkirim." notunu yazdı.