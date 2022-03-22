Eşinden boşanan Gizem Güven, yeni evine taşındı

Evliliğini bitiren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, yeni ev tuttu.

Evliliğini bitiren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, 2020'de evlendiği futbolcu Caner Turp'tan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Aktif olarak sosyal medyadan paylaşım yapan Güven, yeni eve çıktı.

Yeni evini Instagram hesbaından paylaşan Güven, "Bu arka planda daha sık fotoğraflar gelebilir önden söyleyeyim. Yeni evden ilk foti" notunu düştü.

"EVLİLİĞİMİZİ BİTİRDİK"

Caner Turp'la 1,5 yıl evli kalan Gizem Güven, boşanmayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."