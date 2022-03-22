Petrol
115.32
-0.26%
Euro
16.32
-0.09%
Dolar
14.82
-0.03%
Altın
916.71
-0.68%
Borsa
2166
-0.40%
Bitcoin
628.045
2.99%
BTXN Coin
42.18
7.79%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Eşinden boşanan Gizem Güven, yeni evine taşındı

    Evliliğini bitiren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, yeni ev tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eşinden boşanan Gizem Güven, yeni evine taşındı

    Evliliğini bitiren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, 2020'de evlendiği futbolcu Caner Turp'tan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Aktif olarak sosyal medyadan paylaşım yapan Güven, yeni eve çıktı.

    Yeni evini Instagram hesbaından paylaşan Güven, "Bu arka planda daha sık fotoğraflar gelebilir önden söyleyeyim. Yeni evden ilk foti" notunu düştü.

    "EVLİLİĞİMİZİ BİTİRDİK"

    Caner Turp'la 1,5 yıl evli kalan Gizem Güven, boşanmayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

    "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

    Eşinden boşanan Gizem Güven, yeni evine taşındı #1

    Eşinden boşanan Gizem Güven, yeni evine taşındı #2


    İlginizi Çekebilir

    Eskişehir’de, silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Eskişehir’de, silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

    Antonio Guterres, fosil yakıtlar konusunda uyardı
    Dünya

    Antonio Guterres, fosil yakıtlar konusunda uyardı

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Görüş Bildir