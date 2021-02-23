Eşinden Buğra Gülsoy'a: Umarım oğlumuz sana benzer

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sultan Melikşah'ı Buğra Gülsoy'a eşi Nilüfer Gürbüz'den doğum günü paylaşımı.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Buğra Gülsoy'a eşi Nilüfer Gürbüz'den doğum günü için özel bir paylaşım geldi.

Nilüfer Gürbüz sosyal medyadan Sultan Melikşah rolü ile ekranlarda fırtınalar estiren eşi Buğra Gülsoy'un doğum gününü kutladı.

"UMARIM CEM DE SANA BENZER"

Ünlü oyuncunun oğlu Cem ile yer aldığı fotoğrafı yayınlayan Gürbüz, "İyi ki doğdun. Umarım Cem de senin kadar dürüst, çalışkan, azimli, disiplinli, saygılı bir insan olur" notunu düştü.

BUĞRA SAYFASINDA PAYLAŞTI

Buğra Gülsoy da eşinin gönderisine kayıtsız kalamadı. Başarılı oyuncu kendi Instagram story'sinden eşinin paylaştığı fotoğrafı Nilüfer Gürbüz etiketi ve kalp emojisi ile takipçilerine sunmayı ihmal etmedi.