Eşini aldattığı iddia ediliyordu! Yonca Evcimik Cenk Torun'u paylaştı

Haber Merkezi

Bir dönemin popüler oyuncularından Cenk Torun ile eşi Nevin Torun, bir süredir boşanma haberleriyle gündeme geliyor.

40 milyon liralık tazminat davasına aldatma iddiaları da karışmıştı. Hakkındaki ihanet iddiasını yalanlayan Torun, 51 yaşına girdi.

Aldatıldığını iddia eden Nevin Torun, 51 yaşındaki oyuncunun dizideki rol arkadaşı 26 yaşındaki Faslı Mahassine Merabet ile bir ilişki yaşadığını iddia ediyor.

YONCA UNUTMADI

Cenk Torun son günlerde evliliğiyle gündemdeyken Yonca Evcimik'ten kutlama paylaşımı geldi. 1996-2001 yılları arasında Çılgın Bediş'te rol alan Yonca Evcimik, arkadaşı Cenk Torun'un doğum gününü kutladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Yonca Evcimik, "Mutlu yaşlar Oktay. İyi ki doğdun" yazdı.