Eski eşi Meyve Boluğur ile barıştığı iddia edilmişti! İşte Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi

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Pop müziğinin popüler isimlerinden Murat Dalkılıç, 2015 yılında oyuncu Merve Boluğur ile hayatını birleştirmişti. Ancak ünlü çift, 2017'de yollarını ayırma kararı almışlardı. Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin barıştığına dair iddialar gündem geldi.

Merve Boluğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Exten next olmaz" paylaşımıyla bu iddialara son noktayı koydu.

Murat Dalkılıç'ın ise yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

YENİ SEVGİLİSİ ŞARKICI

2 yıldır aşk yaşadığı Edda Dora ile geçen eylülde ayrılan Murat Dalkılıç'ın, 4.5 aydır meslektaşı Dicle Olcay ile birlikte olduğu iddia edildi.

İkilinin bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı ve mutlu oldukları öğrenildi.