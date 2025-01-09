Eski halinden eser kalmadı! Şarkıcı Zara, dekolteli elbisesiyle yine gündem oldu

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Türk Halk Müziği'nin en sevilen isimlerinden Zara'nın eski halinden eser kalmadı.

Son günlerde zayıflaması ve sahne kıyafetlerindeki değişiklikle sık sık gündem olan Zara, şaşırtmaya devam ediyor.

ZARA TARZ DEĞİŞTİRDİ

Yıllardır sahnelerde kapalı kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcı, artık her konserinde giydiği dekolteli kıyafetlerle dikkat çekiyor.

Zara, önceki akşam yine bir mekanda sahne aldı. Ünlü isim, siyah renkte ön tarafında dekolteleri bulunan bir elbise giydi.

Şarkıcının kıyafeti sosyal medyada gündem oldu. Bu değişime takipçileri yorum yağdırdı.