Eski haliyle gündem olan Esra Erol'un yıllar önceki sürpriz rolü gündem oldu Sunuculuktan önce oyunculuk yapan Esra Erol'un eski halleri sosyal medyada gündem oldu.

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Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan başarılı sunucu Esra Erol, yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı. Sunuculuktan önce oyunculuk yapan, Kalp Gözü ve Cennet Mahallesi gibi dizilerde rol alan ünlü ismin, eski hali ve rolü herkesi şaşırttı.

Esra Erol'un Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kalp Gözü dizisinde görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Dizide kocasını aldatan 'Aysel' adlı kadına hayat veren ünlü sunucuyu görenler yorum yağdırdı.

Erol, Çağla Şıkel ve Alişan'ın rol aldığı Cennet Mahallesi dizisinin 66. bölümüne konuk olmuş, burada Ferhat ve Sultan'ın kalmaya geldikleri otelde bir hayat kadınını canlandırmıştı.