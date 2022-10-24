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    Eski manken Sinem Üretmen, yaşamını yitirdi

    90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Üretmen’in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 16:53
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    Eski manken Sinem Üretmen, yaşamını yitirdi

    90'lı yıllarda manken ve oyuncu olan Sinem Üretmen, 51 yaşında yaşamını yitirdi.

    Acı haberi eski manken Deniz Pulaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

    Ölüm nedeni belli değil

    Üretmen'in fotoğrafını yayınlayan Pulaş, gönderisinde "Başımız sağ olsun." notunu düştü.

    Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Deniz Pulaş, "Seni hiç unutmayacağım Sinem." ifadelerini kullandı.

    Üretmen’in ölüm nedeni ise henüz açıklanmazken, bir süredir kanser tedavisi gördüğü aktarıldı.

    Eski manken Sinem Üretmen, yaşamını yitirdi #1

     

    Sinem Üretmen kimdir?

    1 Ocak 1971'de doğan Sinem Üretmen, 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıktı.

    Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

    Eski manken, Burak Kut'un 'Bebeğim' ve Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' kliplerinde oynadı.

    Üretmen, 1996 yılında ise Şebnem Ferah'ın 'Vazgeçtim Dünyadan' klibinde performans sergiledi.

    Eski manken Sinem Üretmen, yaşamını yitirdi #2

    Eski manken Sinem Üretmen, yaşamını yitirdi #3

    Eski manken Sinem Üretmen, yaşamını yitirdi #4


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