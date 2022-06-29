Eski sevgilisi Ronaldo'yu anlattı

İngiliz aktris Gemma Atkinson, katıldığı bir radyoda Ronaldo ile birlikte olduğu döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şu sıralar Manchester United'da top koşturan dünyaca ünlü ffutbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2007 yılında birlikte olduğu ünlü İngiliz model Gemma Atkinson, İngiltere'de katıldığı bir radyo programında ünlü futbolcu ile beraber olduğu döneme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Randevular rahat geçiyor"

Portekizli süperstar ile 2007 yılında sevgili olan ünlü model Atkinson yaptığı açıklamada, Ronaldo’nun gazeteciler tarafından takip edilmekten bıktığını söyledi. Gemma, o nedenle evde buluştuklarını belirterek, “Benim evime gittik, çay içtik ve 'Sadece Aptallar ve Atlar'ı izledik. Gerçekten." dedi

Ronaldo’nun daha ilk buluşmada dizi izlemesi karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Atkinson, “Şimdi ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum ama bundan zevk alıyor gibiydi.” dedi.

Gemma, “Gerçekten göz alıcıydı.” diyerek Ronaldo’nun bu davranışıyla dalga geçti.

"Para teklif ettiler"

Atkinson ayrıca, Ronaldo ile ilişkisi hakkında konuşması için magazin dergilerinde gelen büyük para tekliflerini reddettiğini söylerken, "Ayrıldığımızda onun hakkında konuşmam için çok fazla para teklif edildi ancak ben bunu reddettim." ifadelerini kullandı.