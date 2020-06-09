Esra Akkaya'dan maske uyarısı

Bir süredir paylaşım yapmayan Esra Akkaya, bunun sebebini açıkladı.

Yeni hayatımızın bir parçası olan maske kullanımı Esra Akkaya'ya hastalık kaynağı oldu.

Hesabından yaptığı son paylaşımda gözyaşı yolu iltihabı olduğunuaçıkladı. Gözlerinn çok kötü olan Akkaya, bunun maske kullanımından kaynakladığını söyledi.

Oyuncu, aynı maskeyi birkaç defa taktığını itiraf etti ve benzer bir hataya düşmemeleri konusunda takipçilerini uyardı.

"MASKEYİ BİR KERE TAKIN"

İşte Esra Akkaya’nın o paylaşımı:

"Bir süredir görünmüyordum. Gözyaşı yolu iltihabı oldum. İÇok acayip bir şey maske hastalığıymış. Dikkat edin benim gibi bir maskeyi birkaç sefer kullanmayın"