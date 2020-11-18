Esra Balamir: Tedavim hiç bitmeyecek

Esra Balamir, teşhis konulamayan hastalığı hakkında açıklama yaptı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs tedavisi olup, sağlığına kavuşan sunucu Esra Balamir, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Balamir, teşhis konulamayan hastalığı hakkında konuştu.

"İĞNESİZ ZORLUK ÇEKİYORUM"

Tedavisinin yıllarca devam edeceğini söyleyen Esra Balamir, "Hayatım boyunca tedavim devam edecek, yapacak bir şey yok. Altı haftada bir iğne yapılıyor. İğne yaptırmadığım zaman zorluk çekiyorum." dedi.

Nisan ayında koronavirüse yakalanan Balamir, hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Şarkıcı, "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullanmıştı.