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    Esra Bilgiç, iç çamaşırı reklamında oynadı

    Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç, bir iç çamaşırı reklamı için kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 08:26
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    Esra Bilgiç, iç çamaşırı reklamında oynadı

    Şu sıralar Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç, seksi çamaşırlarıyla tanınan markanın yüzü oldu.

    CEKET TEPKİSİ

    Bilgiç'in tanıttığı iç çamaşırının üzerine ceket giymesi, takipçilerinin eleştirisine neden oldu.

    Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi durduğunu söyledi ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

    Güzel oyuncuyu gören takipçileri; "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.

    Esra Bilgiç, iç çamaşırı reklamında oynadı #1

    Esra Bilgiç, iç çamaşırı reklamında oynadı #2


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