Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İtalya kaçamağı

- Esra Bilgiç, Gökhan Töre'den boşandıktan sonra kalbini DJ Faruk Sabancı'ya açtı.
- İkili, İtalya tatillerinden paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekti.
- Çift, seyahatleri boyunca birlikte keyifli zamanlar geçirdi.
Oyuncu Esra Bilgiç, Gökhan Töre'den boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kaldı.
İşine ve eğitimine odaklanan Bilgiç, uzun süre kapalı olan kalbinin kapısını Faruk Sabancı'ya açtı.
Bilgiç, Faruk Sabancı ile yelken açtığı aşkına devam ediyor.
TATİLE ÇIKTILAR
Bilgiç, DJ Faruk Sabancı ile birlikte bir kez daha tatile çıktı.
ROTA İTALYA
Bu kez rotalarını İtalya’ya çeviren çift, birlikte keyifli zamanlar geçirdi.
Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, seyahatleri boyunca birlikte pozlar verirken, fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.