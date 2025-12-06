Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İtalya kaçamağı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyuncu Esra Bilgiç, Gökhan Töre'den boşandıktan sonra uzun bir süre yalnız kaldı.

İşine ve eğitimine odaklanan Bilgiç, uzun süre kapalı olan kalbinin kapısını Faruk Sabancı'ya açtı.

Bilgiç, Faruk Sabancı ile yelken açtığı aşkına devam ediyor.

TATİLE ÇIKTILAR

Bilgiç, DJ Faruk Sabancı ile birlikte bir kez daha tatile çıktı.

ROTA İTALYA

Bu kez rotalarını İtalya’ya çeviren çift, birlikte keyifli zamanlar geçirdi.

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, seyahatleri boyunca birlikte pozlar verirken, fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.