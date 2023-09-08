Esra Bilgiç, poz verirken şekilden şekle girdi Oyuncu Esra Bilgiç de Melis Sezen gibi Venedik Film Festivali’nde poz verirken değişik hareketler yaptı.

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ensonhaber.com

Venedik Film Festivali’nde bu sene birçok Türk oyuncu, marka iş birlikleri sayesinde Fransa'da şov yaptı.

Hollywood'a devam eden oyuncuların grevi sebebiyle bu sene sönük geçen festivalde Türk oyuncular dikkat çekti.

Diriliş Ertuğrul ile tanınan ve pek çok dizide de boy gösteren Esra Bilgiç de vardı.

Melis Sezen gibi

Siyah sırt dekolteli bir elbise tercih eden Esra Bilgiç de Melis Sezen gibi poz vermek için şekilden şekle girdi. O anları sosyal medyaya yansıyan oyuncuya yorum yağdı.