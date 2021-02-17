Esra Bilgiç, Twitter'ı Murat Yıldırım yüzünden kapattı

Esra Bilgiç, rol arkadaşı Murat Yıldırım'a yakıştırılmaktan rahatsız oldu.

Ramo dizisinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç ikilisi birbirlerine çok yakıştırılıyor. Dizinin yayın gününde sosyal medyadan da gündem oluşturan dizi hayranları, Ramo ve Sibel etiketleri ile dizi çiftinin fotoğraflarını paylaşıyor.

Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in, bu yakıştırmalardan biraz rahatsız olduğu iddia edildi.

GELEN MESAJLARDAN SIKILDI

Bilgiç, Twitter'da kendisini dizide partneri olan Murat Yıldırım ile yakıştıranlar yüzünden Twitter hesabını kapatma kararı aldı. Kendisine gelen yakıştırma mesajlarından sıkılan Esra Bilgiç'in, kafasını dinlemek için böyle bir kararı aldığı öğrenildi.