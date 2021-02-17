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    Esra Bilgiç, Twitter'ı Murat Yıldırım yüzünden kapattı

    Esra Bilgiç, rol arkadaşı Murat Yıldırım'a yakıştırılmaktan rahatsız oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 10:16
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    Esra Bilgiç, Twitter'ı Murat Yıldırım yüzünden kapattı

    Ramo dizisinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç ikilisi birbirlerine çok yakıştırılıyor. Dizinin yayın gününde sosyal medyadan da gündem oluşturan dizi hayranları, Ramo ve Sibel etiketleri ile dizi çiftinin fotoğraflarını paylaşıyor.

    Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in, bu yakıştırmalardan biraz rahatsız olduğu iddia edildi.

    GELEN MESAJLARDAN SIKILDI

    Bilgiç, Twitter'da kendisini dizide partneri olan Murat Yıldırım ile yakıştıranlar yüzünden Twitter hesabını kapatma kararı aldı. Kendisine gelen yakıştırma mesajlarından sıkılan Esra Bilgiç'in, kafasını dinlemek için böyle bir kararı aldığı öğrenildi.

    Esra Bilgiç, Twitter ı Murat Yıldırım yüzünden kapattı #1

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