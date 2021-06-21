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Esra Bilgiç'in doktor kontrollü form sırrı

Esra Bilgiç'in doktor kontrollü form sırrı

Rol aldığı projelerle milyonların hayran olduğu bir isim haline gelen Esra Bilgiç, formunun ve güzelliğinin sırrını anlattı.