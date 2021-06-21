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- Esra Bilgiç'in doktor kontrollü form sırrı
Esra Bilgiç'in doktor kontrollü form sırrı
Rol aldığı projelerle milyonların hayran olduğu bir isim haline gelen Esra Bilgiç, formunun ve güzelliğinin sırrını anlattı.
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 09:36
- Güncelleme : 21.06.2021 - 09:47
Son dönemin gözde oyuncularından Esra Bilgiç, bir dergi için kamera karşısına geçti. Samimi açıklamlarda bulunan Bilgiç, formda vücudunun sırrını verdi.
Kilosunu korumak için çok dikkat ettiğini söyleyen oyuncu, “Sürekli kilo alıp veriyorum. Sabit kiloda kalmak bazen mümkün olmuyor.
"DOKTOR GÖZETİMİNDE KİLOMU SABİTLİYORUM"
Senenin belli dönemleri kan değerlerimi kontrol ettirip, doktor gözetiminde kilomu sabit tutmaya çalışıyorum. Bol su içiyorum, hareket halinde oluyorum, sürekli spor yapmaya özen gösteriyorum.” ifadelerini kullandı.